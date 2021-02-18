Президент Литвы: мы не можем закрыть глаза на агрессию РФ в Украине и отравление Навального

Европейский Союз готов рассмотреть введение санкций против России в случае возникновения ситуации, которая покажет, что эта страна является угрозой соседям и региону. А единственной ограничительной мерой, которая была бы болезненной для российского режима, может стать спектр санкций по проекту "Северный поток-2".

Об этом в интервью DW заявил президент Литвы Гитанас Науседа, вместе с тем выразив надежду на улучшение отношений с РФ. Так он прокомментировал высказывание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, мол, Россия будет готова разорвать отношения с ЕС, если тот введет санкции, которые нанесут вред ее экономике (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если возникнет ситуация, в которой все увидят, что Россия – это угроза соседям и региону, мы сможем найти общее решение и ввести санкции, когда потребуется", – сказал литовский лидер.

Он отметил, что все же политика Евросоюза должна основываться на ценностях, важных для него: права человека, верховенство закона. Но при этом в ЕС не могут мириться с происходящим – речь идет об отравлении Алексея Навального и том, что в РФ преследуют его и других лидеров оппозиции.

"Я надеюсь на улучшение наших отношений. Но, конечно, мы не можем закрыть глаза и сказать, что в 2014 году в Украине ничего не происходило, и в Беларуси ничего не происходит, что Россия в этом не участвует. Мы не можем игнорировать эти факты. Считаю, что для ЕС важно иметь четкую стратегию отношений с Россией. Иногда мы совершаем разовые действия без последовательной стратегии", – подчеркнул Науседа.

По его словам, в отношении Кремля это должны быть персональные санкции для субъектов, связанных с репрессиями против оппозиции, как в случае с Беларусью.

"И конечно, мы должны включить в этот спектр санкций проект "Северный поток-2", потому что это, возможно, единственные ограничительные меры, которые были бы болезненны для российского режима", – добавил президент Литвы.

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