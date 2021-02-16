В ЄС призвали усилить санкции против России

Парламент Эстонии (Рийгикогу) призвал Европейский Союз усилить санкции в отношении Российской Федерации из-за авторитарных тенденций в этой стране.

Заявление называется "В поддержку единой внешней политики ЕС и в защиту гражданских свобод в России". Оно было принято на заседании 15 февраля, взяв во внимание доводы, приведенные 57 парламентариями, передает пресс-служба ведомства.

"Рийгикогу призывает государства-члены Европейского Союза усилить санкции на международном уровне с целью предоставления реального влияния на Россию для выполнения ею своих международных обязательств; поддерживать и защищать гражданское общество в России", – говорится в тексте.

Эстонские парламентарии подчеркнули, что при обсуждении трудных вопросов в отношениях с РФ "особенно важно сохранить ясность и принципиальность". Они также напомнили визит Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, который не отвечал этим требованиям. Поэтому призвали институты ЕС сделать серьезные выводы по его результатам.

В общем заявление в защиту гражданских свобод в России и о введении в отношении нее санкций поддержали 62 члена Рийгикогу, а трое проголосовали против.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жозеп Боррель по возвращении из Москвы написал в Twitter, что РФ не готова к конструктивному диалогу. Он также отметил, что отныне ЕС придется делать выводы – действовать слаженно и решительно в отношениях с Россией.

Основной причиной его поездки в Москву стал арест оппозиционера Алексея Навального и протесты, которые вспыхнули на этом фоне. Боррель хотел узнать, готовы ли в Кремле работать над налаживанием отношений.