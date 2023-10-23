Президент Израиля: ХАМАС планировали применить цианид, у них были инструкции по изготовлению химического оружия

Президент Израиля Ицхак Герцог утверждает, что у террористов группировки ХАМАС, которые напали на страну 7 октября, были при себе инструкции по изготовлению химического оружия. У одного из убитых боевиков якобы нашли инструкции, а также устройства для распыления цианида.

Об этом он сказал в интервью Sky News в воскресенье, 22 октября. Герцог показал журналистам эту инструкцию и заявил, что это "официальный материал Аль-Каиды, показывающий, как создать оружие с цианидом".

Израильские силы обнаружили этот материал на теле ликвидированного террориста в кибуце Беэри, где примерно 20% из 1100 жителей были убиты или похищены. Вся информация, как заявил президент, была на мобильном носителе.

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"Это материалы "Аль-Каиды". Официальные материалы "Аль-Каиды". Мы имеем дело с ИГИЛ, "Аль-Каидой" и ХАМАС. Насколько шокирующая ситуация, когда мы смотрим на инструкции о том, как создать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом", – сказал Герцог.

Также он ответил на вопрос о том, понимает ли он, почему многие израильтяне сердятся и чувствуют, что их подвели правительство и силы безопасности.

"Я слышу это целый день. Я слышу это от семей целый день, и я слышу это от беженцев, тех, кто был вынужден покинуть и сейчас находится в отелях и других местах по всей стране. Люди очень, очень разочарованы и явно очень злы, и это оправдано", – сказал он.

Ранее в ГУР МО Украины рассказали, что во время официальных визитов главарей группировки ХАМАС в Москве, которые широко и демонстративно освещались российскими СМИ, обе стороны обсуждали взаимодействие по передачи Россией оружия и военного опыта боевикам. В частности, Кремль направил исламским террористам отдельные образцы стрелкового пехотного вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Армия обороны Израиля заявила об аресте 68 членов ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Также ЦАХАЛ совершили нападение на дом одного из лидеров террористов и задержал членов его семьи.

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