Президент Грузии сделала заявление о помиловании Саакашвили: нет и никогда

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что, пока она находится на своем посту, речь о помиловании заключенного Михаила Саакашвили идти не может. Это уже второй раз, когда глава грузинского государства категорически ответила журналистам на этот вопрос.

Позицию президента, которую она заявила на брифинге, передает агентство "Интерфакс-Украина". Несмотря на настроения в обществе, которое стихийно призывает освободить грузинского реформатора из тюрьмы, Зурабишвили остается непреклонной.

"Что касается помилования бывшего президента Грузии, я по-прежнему придерживаюсь своей четкой позиции: нет и никогда! Этот человек не соответствует критериям политического заключенного, который не имеет фактической вины, преследуемой по уголовным законам. Он проник в нашу страну нелегально с целью дестабилизации государственного положения", – указала она.

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Зурабишвили добавила, что никакая симпатия приверженцев Саакашвили в Грузии не может создавать ему какой-то особенный статус заключенного. Также она заключила, что больше не желает возвращаться к этому вопросу.

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