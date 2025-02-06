'Президент готов мыслить нестандартно': в Пентагоне заявили, что США рассматривают все варианты по сектору Газа

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет заявил, что Вашингтон планирует рассмотреть "все варианты" для окончания войны в секторе Газы. По его словам, президент США Дональд Трамп для урегулирования ситуации "готов мыслить нестандартно".

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Об этом глава ведомства сказал в среду, 5 февраля перед началом своей встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Пентагоне. Его слова процитировало The Guardian.

"Я бы просто сказал, что по вопросу Газы безумие — это пытаться делать одно и то же снова и снова", – сказал Хегсет.

По его словам, Трамп готов искать "новые и уникальные" способы, чтобы окончить войну между Израилем и террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа.

"Президент готов мыслить нестандартно, искать новые и уникальные, динамичные способы решения проблем, которые казались неразрешимыми. Мы готовы рассмотреть все варианты", – сказал новый глава Пентагона.

Отметим, что после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что США могут взять под контроль сектор Газа и выселить оттуда мирное население. Палестинцы в анклаве, по его убеждению, должны быть навсегда перемещены в Египет и Иорданию.

Президент сказал, что США возьмут ответственность за демонтаж в секторе Газа неразорвавшихся бомб и другого оружия, избавятся от разрушенных зданий и создадут экономическое развитие, которое "обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для жителей этого района".

Нетаньяху в свою очередь сказал, что идея "заслуживает внимания". Он добавил, что для его страны важно убедиться, что территория Газы больше не представляет угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддержал предложение Трампа о том, чтобы Америка взяла под контроль сектор Газа. По его словам, республиканцы Палаты представителей поддержат эту идею.

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