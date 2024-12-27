Президент Германии распустил Бундестаг: когда будут досрочные выборы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил конституционный и законодательный орган страны Бундестаг. Так глава государства выполнил просьбу канцлера Олафа Шольца, который попросил о роспуске парламента после того, как ему высказали вотум недоверия.

Видео дня

Следующим шагом станут досрочные выборы в Бундестаг, назначенные на 23 февраля 2025 года. Об этом сообщает Spiegel.

Перед тем, как принять решение, президент провел переговоры с лидерами парламентских фракций. Однако, по его словам, во время диалога он не смог признать ни одно новое большинство.

"В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности нужно дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте. Я убежден, что новые выборы сейчас являются правильным путем во благо нашей страны", – в итоге заявил Штайнмайер.

Относительно предстоящей избирательной кампании президент ФРГ выразил надежду, что "сила немецкой демократии станет видимой". Он отметил, что нужно решить много проблем, имея в виду экономическую ситуацию, миграционную политику, а также войну на Ближнем Востоке и в Украине.

Напомним, что коалиция, в которую входила Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца, развалилась 6 ноября после увольнения им министра финансов и выхода одной из трех партий. Уже 16 декабря Бундестаг выразил недоверие правительству Шольца.

"Сроки определены Основным Законом. Согласно статье 68 федеральный президент может по предложению федерального канцлера распустить Бундестаг в течение 21 дня, если последний потеряет вотум доверия. Статья 39 предусматривает, что новые выборы должны состояться в течение 60 дней", – пишет Spiegel.

Бундестаг – конституционный и законодательный орган на федеральном уровне в ФРГ – единственный в политической системе этой страны, избираемый непосредственно всеми ее гражданами. Срок избрания депутатов составляет четыре года. Досрочный роспуск парламента возможен только в виде исключения и входит в компетенцию федерального президента.

Как сообщал OBOZ.UA, Социал-демократическая партия Германии, которую представляют канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус, планирует включить в свою предвыборную программу пункт об отказе поставлять ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. В политсиле полагают, что ни Берлин, ни НАТО не должны стать "воюющей стороной" в войне РФ против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!