Шольц нашел замену уволенным министрам: кто займет вакантные должности

Канцлер Германии Олаф Шольц нашел замену уволенным министрам. В частности, бывший государственный секретарь канцлера Йорг Кукис был назначен новым федеральным министром финансов страны.

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Президент республики Франк-Вальтер Штайнмайер во дворце Бельвю вручил Йоргу Кукису свидетельство о назначении. Как отметили в правительстве ФРГ, новоназначенный министр уже принял присягу в Бундестаге.

Также сообщается, что министерство юстиции возглавит действующий министр по делам цифровых технологий и транспорта Фолькер Визинг.

Пост министра образования и исследований также доверен действующему министру. Это министр продовольствия и сельского хозяйства Джем Оздемир.

В правительстве ФРГ пообещали, что канцлер прокомментирует новые назначения. Пока Олаф Шольц этого не сделал.

Как сообщал OBOZ.UA, Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера. Вместе с последним уволились еще два министра. Из-за этих увольнений Шольц обратился в Бундестаг с просьбой вотума доверия.

По словам канцлера, Кристиан Линднер был уволен из-за вопроса поддержки Украины. В частности, министр предлагал канцлеру выбрать что-то одно – либо поддержку Украины, либо социальную поддержку немцев. Однако Шольц заметил, что не может выбирать что-либо одно.

Напомним, что ранее министр Линднер хотел отменить выплаты для беженцев из Украины. Он предлагал отменить стандартные соцвыплаты по безработице ("бюргергельд"), которые украинцы получают на равных с немцами и другими резидентами страны.

В свою очередь , Шольц заверил, что Берлин останется одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что сейчас партнеры должны сосредоточиться на том, чтобы у Украины было достаточно вооружения, чтобы продолжать бороться с вторжением российских оккупантов.

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