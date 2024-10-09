Президент Финляндии заявил о формировании НАТО 3.0: о чем идет речь

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Североатлантический альянс находится на пути к формированию новой концепции, которую он назвал НАТО 3.0. Речь идет о возвращении к ключевой миссии, для которой НАТО было создано, а именно для сдерживания и защиты от угроз с Востока, в частности со стороны России.

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Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По мнению президента Финляндии, современные геополитические условия возвращают Альянс в его первоначальную роль.

"Я убежден, что мы сейчас наблюдаем формирование "НАТО 3.0". Мы возвращаемся к первоначальной роли сдерживания, которую НАТО должно выполнять как мощный военный Альянс, когда угроза идет с Востока, преимущественно от России. У нас есть общее понимание в рамках Альянса относительно вызовов в сфере безопасности, и очень важно, что сейчас мы работаем по обоим направлениям – как сдерживания, так и обороны", – сказал он.

Финляндия, будучи членом НАТО, активно вовлекается в процессы укрепления Североатлантического союза. В частности, Финляндия совместно с США и другими северными союзниками примет участие в работе объединенного командования НАТО в Норфолке. Кроме того, вместе со Швецией Финляндия работает над созданием передовой сухопутной группировки для усиления северного фланга НАТО.

"Благодаря мощи наших военных, мы будем поставщиками, а не потребителями безопасности, и видим, что многие страны-союзницы имеют большое стремление помочь нам в этом", – резюмировал Стубб.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс должен активизировать свои усилия по поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Он отметил важность увеличения помощи и координации действий союзников на предстоящей встрече Контактной группы по обороне Украины, которая состоится в формате "Рамштайн".