НАТО должно и будет делать больше для помощи Украине в войне с Россией, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс должен активизировать свои усилия по поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Он отметил важность увеличения помощи и координации действий союзников на предстоящей встрече Контактной группы по обороне Украины, которая состоится в формате "Рамштайн".

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Такое заявление Рютте сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Брюсселе. Рютте напомнил о недавнем визите в Украину, во время которого он воочию увидел разрушительные последствия атак России на критическую инфраструктуру страны.

По его словам, Украина может столкнуться с одной из самых трудных зим за время войны, поэтому НАТО должна усилить поддержку. Он отметил несокрушимость украинского народа и выразил благодарность Вооруженным силам Украины за стойкость в войне.

"Мы говорили об агрессивной войне России против Украины, в которую я на прошлой неделе совершил свой первый визит как генеральный секретарь. НАТО должно и будет делать больше, чтобы помочь Украине. Россия продолжает наносить массированные удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, которая может предстать перед наиболее жесткой зимой со времен начала полномасштабного вторжения. Я отдаю должное стойкости и мужеству украинского народа и его Вооруженных сил", – отметил глава НАТО.

Рютте подчеркнул, что многие страны Альянса уже оказывают Украине значительную военную помощь, играющую важную роль в поддержании стабильности и обороноспособности страны. Однако, по его мнению, этого недостаточно, и союзники должны увеличить свою поддержку. Он также отметил, что вопрос дополнительной помощи будет обсужден на встрече в Рамштайне, где ожидается принятие новых решений.

Марк Рютте также поблагодарил Финляндию за ее весомый вклад в помощь Украине, в том числе за оказание военной поддержки на сумму 2 миллиарда евро. Он подчеркнул, что чем больше будет военной помощи, тем быстрее можно будет покончить с войной.

Президент Финляндии Александр Стубб в свою очередь заверил, что его страна и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе и усилиях по евроатлантической интеграции. Он отметил важность защиты суверенитета Украины и ее права самостоятельно выбирать свои внешнеполитические приоритеты, включая будущее членство в НАТО.

"Для нас это (помощь Украине – ред.) означает две вещи. Во-первых, речь идет о ценностях. Украина имеет суверенное право выбирать, в какую организацию будет принадлежать. Но это также и о нашей безопасности. Если мы позволим российской агрессивной войне продолжаться и привести к захвату земель других стран, я думаю, это лишь начало нарушений международного права в масштабах, которых мы не видели со времен завершения Второй мировой войны", – отметил президент Финляндии.

Как сообщал OBOZ.UA, на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" ожидаются конкретные шаги для членства Украины в НАТО. Мероприятие должно было состояться на этой неделе в Германии именно по инициативе президента США Джо Байдена.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп подверг критике действующую администрацию главы государства за помощь Украине на фоне разрушительного урагана "Гелен". Он снова озвучил ложное заявление о том, что Украина от США получила сотни миллиардов долларов.