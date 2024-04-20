Президент Евросовета выразил надежду, что ответ Израиля на атаку Ирана положит конец эскалации
Президент Европейского совета Шарль Мишель надеется, что ответный удар Израиля по Ирану, нанесенный утром 19 апреля, станет последним в недавней эскалации. Следующие "часы и дни" будут решающими, считает политик.
Свое мнение он высказал в комментарии Euronews 19 апреля. Напомним: израильская армия атаковала иранскую военную базу в районе города Натанз (провинция Исфахан) через шесть дней после того, как Иран впервые обстрелял Израиль со своей территории, запустив около 330 дронов-камикадзе и ракет. Тегеран таким образом "отомстил" за удар по территории своего консульства в Дамаске (Сирия), в результате которого погибли семь высокопоставленных военнослужащих КСИР.
По мнению президента Евросовета, "очень важно в ближайшие дни наблюдать, действительно ли возможно вернуться к ситуации с большей стабильностью и избежать большего риска и большей напряженности".
"Я хочу быть очень осторожным, но искренне надеюсь, что то, что произошло [...], является концом этой истории", – добавил Мишель.
Он считает, что внутри правительства Израиля не утихают дебаты касательно того, как именно и в каком масштабе нужно ответить Ирану на беспрецедентный обстрел.
"Но на нас лежит ответственность, поскольку мы друзья Израиля [...], чтобы давать им советы и говорить то, что мы думаем", – сказал политик.
Он также призвал к тому, чтобы напряженность между Ираном и Израилем не отвлекала внимание от сложной гуманитарной ситуации в Газе.
Мишель пообещал, что ЕС быстро предпримет шаги по введению санкций против иранского режима, чтобы еще больше ограничить его способность совершать военные нападения.
"Санкции – они не имеют немедленного эффекта. Но мы хотим послать Ирану сигнал, что мы не приемлем такого поведения. Оно представляет собой угрозу стабильности в регионе... Но это также угроза и для нас. Мы видим, как Иран использует доверенных лиц, таких как хуситы, например, ставя под угрозу безопасность на море. И это оказывает влияние на международном уровне, в том числе с точки зрения цепочек поставок", – объяснил Мишель.
Как писал OBOZ.UA:
– Рано утром 19 апреля Израиль запустил ракеты в ответ на удар Ирана. В Тегеране сообщили о работе ПВО, "сбитии нескольких беспилотников" и опровергли информацию о ракетной атаке.
– Международное агентство по атомной энергии заявило, что ядерные объекты Ирана не понесли ущерба. В СМИ сообщили, что целью израильской атаки была военная база возле ядерного объекта, а не сам объект.
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