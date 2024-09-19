Президент Еврокомиссии посетит Киев: будет говорить с Зеленским об энергетике и подготовке к зиме

В пятницу, 20 сентября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибудет в Киев. Чиновница встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить помощь Украине в подготовке к зиме на фоне российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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Об этом фон дер Ляен сообщила на пресс-конференции в Брюсселе 19 сентября, пишет "Голос Америки". Она также отметила, что Украина получит 160 млн евро из доходов от замороженных российских активов. Эти средства будут направлены на обеспечение насущных гуманитарных потребностей нашего государства накануне зимы.

Также президент Еврокомиссии сообщила, что в Литве сейчас демонтируют теплоэлектростанцию. Ее перевезут и отстроят в Украине. Таким образом, планируется восстановить 3,5 ГВт мощности, что составляет 15% от потребностей Украины.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляен сообщила, что Еврокомиссия выделит Украине 40 млн евро для подготовки к зиме. Из них, в частности, 35 млн направят собственно на подготовку Украины к зиме. А еще 5 млн – в поддержку украинских беженцев и громад, которые принимают их в Молдове.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что российские атаки направлены на разрушение энергетической инфраструктуры Украины. Удары по подстанциям, ТЭЦ, ТЭС и газораспределительным объектам значительно снижают способность страны обеспечивать стабильное энергоснабжение. Это в свою очередь усложняет жизнь украинцев и провоцирует миграцию.

– В ООН заявили, что при худшем развитии событий зимой украинцам могут отключать свет на 18 часов в сутки. Впрочем, в других условиях их общая продолжительность не будет превышать 4 часов.

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