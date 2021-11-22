Президент Болгарии, назвавший Крым российским, переизбран на второй срок

В Болгарии состоялся второй тур президентских выборов. Судя по результатам экзит-полов, действующий глава государства Румен Радев, который дважды назвал оккупированных Крым российским, побеждает и остается в президентском кресле на второй срок.

Об этом сообщает агентство Reuters. Опросы, проведенные компаниями lpha Research и Gallup International, показывают, что политик победил в решающем туре воскресных выборов с большим отрывом.

Радев благодаря поддержке нескольких антикоррупционных партий и социалистов набирает 64-66% голосов, а его конкурент Анастас Герджиков получает поддержку только 32-33% избирателей.

Радев во время дебатов 21 ноября заявил, что оккупированный Крым является территорией Российской Федерации, а санкции, введенные против страны-агрессора, неэффективны.

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В Украине слова политика вызвали волну возмущения. Так, в Министерстве иностранных дел заявили о некорректности и недопустимости подобных высказываний относительно полуострова. Также в ведомстве добавили, что ожидают опровержения заявления президента Болгарии.

Позже болгарский лидер добавил, что "драмы нет" и что в его словах нет ошибки – "на данный момент Крым принадлежит России".

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям", – написал в ответ глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 2017 году болгарский лидер Румен Радев призвал Европейский Союз снять санкции с России. Он говорил, что бизнес не должен страдать в этой ситуации.