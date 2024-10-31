'Прежде всего я американец': республиканец Шварценеггер поддержал на выборах президента демократку Харрис

Известный актер, бывший губернатор Калифорнии от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер призвал американцев "перелистнуть страницу и оставить хлам позади". Под хламом он имел в виду республиканцев – Шварценеггер заявил, что поддержит на выборах кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Видео дня

Соответствующий призыв актер разместил в соцсети Х. Шварценеггер заявил, что "прежде всего он американец, а не республиканец".

По словам Шварценеггера, на сегодняшний день ему "не нравится ни одна из партий". В республиканцах он разочаровался после событий в Капитолии в начале 2021 года (когда сторонникам Трампа отказались признать его проигрыш в выборах).

"Мои республиканцы забыли красоту свободного рынка, увеличили дефицит в стране и не признали результаты выборов. Демократы не лучше справляются с дефицитом, и я волнуюсь, что их политика на местах способствует росту преступности. Не удивительно, что сейчас я ненавижу политику больше, чем когда-либо", – сказал Шварценеггер.

Он также вспомнил последние изречения Трампа, в частности, его сравнение Америки с "мусорным баком для всего мира". 25 октября на митинге в Аризоне Трамп такими словами подверг критике иммиграционную политику США.

"Для такого, как я, кто общается с людьми во всем мире и все еще знает, что Америка – это сияющий город на холме, называть Америку мусорным баком настолько непатриотично, что это вызывает у меня ярость", – сказал актер и политик.

Трампа в своей речи Шварценеггер ни разу не назвал, однако догадаться, кого он имел в виду, не составляет труда.

"Мы должны быть взбешены. Кандидат, который не уважает ваш голос, если он не за него, кандидат, посылающий своих последователей штурмовать Капитолий и наблюдающий за этим с диетической кока-колой в руках, кандидат, который считает, что не согласные с ним американцы являются большими врагами, чем Китай, Россия или Северная Корея – он не решит наших проблем", – отметил Шварценеггер.

"Я хочу, чтобы страна двигалась вперед. Несмотря на то, что у меня много разногласий с платформой демократов, я считаю, что единственный способ сделать это – выбрать Харрис", – сказал он.

Через несколько часов сообщение Шварценеггера в Х просмотрело 20 миллионов человек, из которых более 350 тысяч поставили словам актера свои лайки.

Как сообщал OBOZ.UA, преимущество вице-президента США Камалы Харрис над кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом в избирательной гонке сократилось до одного пункта. Последний рейтинг Гаррис составляет 44%, в то время как Трампа поддерживают 43% избирателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!