Отрыв Харрис от Трампа сократился до минимума: результаты опроса

Преимущество вице-президента США Камалы Харрис над кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом в избирательной гонке сократилось до одного пункта. Рейтинг Харрис составляет 44%, в то время как Трампа поддерживают 43% избирателей.

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Таковы результаты исследования общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos. Отмечается, что в опросе 20-23 сентября Трамп отставал от Харрис на шесть процентных пунктов.

Новый трехдневный опрос показал фактическую ничью обоих кандидатов накануне выборов 5 ноября. Ведь разница между ними находится в пределах погрешности, которая составляет примерно 3% в обе стороны.

Хотя Харрис опережала Трампа в каждом опросе Reuters/Ipsos с тех пор, как она вступила в гонку в июле, ее преимущество неуклонно сокращалось с конца сентября.

Предыдущий опрос, проведенный 16-21 октября, показал, что Харрис опережала бывшего президента Трампа на два процентных пункта.

При этом новое исследование демонстрирует, что Трамп имеет значительное преимущество над Харрис в нескольких вопросах, которые избиратели считают наиболее важными.

В частности, это подход к экономике, безработице и рабочим местам. Здесь избиратели избрали Трампа с результатом 47% против 37%.

"Наибольшее преимущество Трампа с точки зрения политики может быть в вопросах иммиграции, где он выдвинул жесткие предложения, включающие массовые депортации нелегальных мигрантов в стране. Около 48% избирателей в последнем опросе сказали, что подход Трампа к иммиграции был лучше, чем 33 %, которые выбрали Харрис", – отмечено в публикации.

Опросы также показали, что Харрис и Трамп "идут ноздря в ноздрю" во всех семи ключевых штатах.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным опроса, проведенного изданием The Hill, по состоянию на 20 октября Дональд Трамп обогнал кандидатку от демократов Камала Харрис. Согласно результатам, шансы Трампа на победу в выборах составляли 52%, в то время как у Харрис получила 48% голосов опрошенных.

По состоянию на 15 октября Трамп опередил Харрис на досрочном голосовании в "шатких" штатах на 1%. По данным опроса, 48% избирателей, заявивших, что проголосуют досрочно в критически важных "шатких" штатах, избрали Трампа, в то время как 47% встали на сторону Харрис.

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