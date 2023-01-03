Премьер Польши заговорил о введении смертной казни в стране: ее не применяли более 30 лет

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что является поклонником смертной казни для осужденных за особо тяжкие преступления. Среди прочих деяний, за которые в Польше может быть предусмотрен смертный приговор, может оказаться и государственная измена.

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Такую мысль политик выразил во время эфира, где отвечал на вопросы своих зрителей на Facebook. Моравецкому был задан каверзный вопрос от его критика, а именно: "Сможет ли возвращение смертной казни остановить самого премьера и его коллег от разграбления частной собственности и низведения граждан страны до уровня фактических крепостных?"

"Мое правительство занимается выведением из приватизации тех государственных предприятий, которые были распроданы нашими предшественниками. Что касается статуса рабов, то к такому результату могут привести также реформы бывшей команды, которая повысила пенсионный возраст", – заметил премьер.

Однако Моравецкий не стал уклоняться от вовлечения в тему о смертной казни, которая запрещена в Польше с 1997 года. Он подчеркнул, что подобную практику стоит вернуть, но без фанатизма, переосмыслив ее назначение.

"Я считаю, что это было преждевременное изобретение 90-х годов или раньше. Здесь я также не соглашаюсь с учением церкви, поскольку являюсь сторонником смертной казни. Нам нужно переосмыслить ее, а не поступать поспешно, как современный мир, который просто тотально от нее отказался", – указал глава правительства Польши.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что аналогичная инициатива появилась и среди депутатов Госдумы РФ. Сразу после вторжения российских оккупантов в Украину представители партии Жириновского "ЛДПР" заявили, что пора снять мораторий на смертную казнь за особо тяжкие преступления.

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