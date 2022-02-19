Премьер Польши предложил отключить "Северный поток", чтобы остановить агрессию России
В Польше предложить рассмотреть возможность отключения газопровода "Северный поток", который уже функционирует. Вместе с отказом от запуска "Северного потока – 2" это поможет предотвратить широкомасштабное вторжение РФ в Украину.
Такое предложение озвучил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ходе Мюнхенской конференции. Он подчеркнул, что лидер страны-агрессора Владимир Путин использует газ как оружие.
"Поэтому мы упорно выступаем за то, чтобы "Северный поток-2" не запускался, как новая газовая система, но также чтобы отключить "Северный поток-1", – сказал Моравецкий.
Он отметил, что газовая система Украины способна пропускать 130 млрд кубов газа, тогда как оба "Северных потока" вместе – 100 млрд кубов, поэтому их вполне можно заменить.
"И Путин не сможет так легко атаковать Украину, если он хотя бы частично будет зависим от выполнения его контрактов и поставок газа через Украину", – считает польский премьер.
Напомним: также тему возможных санкций против "Северного потока-2" подняла глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок. Несмотря на слухи об отказе Германии от ограничений, связанных с газопроводом, она открыто подчеркнула, что в случае эскалации со стороны Кремля "все опции на столе, включая "Северный поток-2". Решимость ввести жесткие санкции была одним из сигналов Бербок России. Второй сигнал: Запад не хочет конфронтации, а стремится к дипломатическому решению.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина на высоком мировом уровне вместе со своими иностранными союзниками успешно блокируют запуск газопровода "Северный поток-2", заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Глава Кабмина назвал российский трубопровод "гибридным газовым оружием";
Сенаторы во главе с Джимом Ришем внесли в Конгресс США законопроект, предусматривающий санкции против России уже на нынешнем этапе. В частности, предлагается немедленно прекратить реализацию проекта Северный поток-2 и ввести санкции в случае полномасштабного вторжения РФ.