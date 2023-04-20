'Пока Украина держится, мы в безопасности': в Молдове заявили, что не видят угрозы со стороны РФ

После того, как страна-агрессор Россия вторглась в Украину в прошлом году, правительство Молдовы было глубоко обеспокоено попытками РФ дестабилизировать свою страну. Молдова пострадала от "гибридных атак" государства-террориста, однако на данный момент там не видят военной угрозы со стороны России.

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Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел страны Нику Попеску. Чиновник дал интервью изданию NOS.

"В настоящее время российской военной угрозы Молдове нет, но Россия продолжает попытки дестабилизировать страну. Это сложно, но мы справимся. Пока Украина держится, мы в безопасности", – заявил Попеску.

В то же время он объяснил, почему Молдова не может оказать военную помощь Украине.

"Мы участвуем в консультациях по Рамштайну, но у нас нет возможности самим что-то поставить Украине. Большая часть техники 6500-й армии Молдовы устарела. 90 процентов – с советских времен", – сказал чиновник.

По его словам, страна балансирует между дальнейшим сближением с Западом и недопущением эскалации с Россией. При этом, поддержка вступления в НАТО гораздо ниже, чем желание вступить в ЕС. Только четверть населения решительно выступает за вступление в альянс.

Как сообщал OBOZREVATEL, российское министерство иностранных дел пригрозило Молдове из-за стремления страны сотрудничать с НАТО. "Дипломаты" заявили, мол, сближение с Альянсом "чревато потерей суверенитета", и напомнили о войне в Украине, но были высмеяны пользователями сети за "игру мускулами".

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что нейтралитет страны является выбором граждан, от которого власть не может сейчас отказаться. При этом она признала, что на сегодняшний день Молдову фактически защищает украинская армия, а не нейтральный статус.

Санду подтвердила позицию Молдовы относительно войны РФ против Украины. Политик заявила, что страна "никогда не была и не будет на стороне убийц", она осуждает российскую агрессию с первого дня полномасштабного вторжения.

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