В Молдову не пустили экс-заключенного из ЧВК ''Вагнер'', воевавшего против Украины

Гражданина России, который участвовал в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер", не пустили в Молдову в аэропорту Кишинева. В результате проверки личности на пропускном пункте выяснилось, что это "вагнеровец", воевавший в Мариуполе и Волновахе..

Видео дня

Об этом сообщили пограничной полиции страны. Бывший зэк собирался отправиться в Тирасполь.

Мужчина путался в показаниях, чем привлек к себе внимание.

"Обмен информацией позволил нам выявить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК "Вагнер" из РФ, среди многочисленных татуировок на теле — череп, который, в частности, изображен на эмблеме "Группы Вагнера", — сообщили в ведомстве.

В Кишинев его не пустили – россиянину пришлось вернуться в страну из которой он вылетел. Правоохранительные органы также выяснили, что выяснили, что из Кишинева "вагнеровец" собирался поехать в Тирасполь.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция безопасности Эстонии аннулировала вид на жительство гражданину РФ Александру Корнилову. Руководителя портала "Балтия" обвинили в обслуживании интересов Кремля. Также российскому пропагандисту на пять лет запретили въезд в европейские государства Шенгенской зоны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!