Парламент Франции выразил правительству Барнье вотум недоверия: какие это будет иметь последствия

Национальное собрание Франции в среду, 4 декабря, выразило недоверие правительству страны – такую инициативу поддержал 331 законодатель из 574. Теперь французский кабинет министров уйдет в отставку впервые за 60 лет.

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Об этом сообщает Reuters. Ожидается, что премьер-министр Мишель Барнье вскоре подаст президенту Эммануэлю Макрону прошение о своей отставке и об отставке правительства.

"С ослаблением позиций президента Франция рискует закончить год без стабильного правительства и бюджета на 2025 год, хотя конституция допускает особые меры, которые предотвратят остановку работы правительства по образцу США", – сказано в статье.

Отметим, что французское правительство получило вотум доверия впервые со времен премьерства Жоржа Помпиду в 1962 году. В этот раз кризис начался после того, как Макрон объявил досрочные выборы в июне, которые в конце концов привели к поляризации парламента.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен заявила, что отставка этого правительства была "единственным способом, который конституция предоставляет для защиты французов от опасного, несправедливого и карательного бюджета". Она добавила, что хочет "разрешить работать следующему премьер-министру".

"Мы вместе со всеми силами, присутствующими в Национальном собрании, создадим бюджет, приемлемый для всех", – сказала политик.

Источники Reuters говорят, что Макрон стремится быстро назначить нового премьер-министра. Он якобы хочет назвать имя преемника Барнье перед церемонией открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери.

Есть и альтернативный вариант – президент может попросить Барнье и его министров остаться временно исполнять свои обязанности, если ему понадобится время, чтобы определиться, кто станет новым премьер-министром и сможет привлечь достаточную межпартийную поддержку для принятия закона.

"Временное правительство может либо предложить чрезвычайное законодательство, чтобы перенести положения о налогах и расходах в бюджете 2024 года на следующий год, либо воспользоваться особыми полномочиями, чтобы принять проект бюджета 2025 года указом, хотя юристы говорят, что это юридическая серая зона, а политические издержки будут огромными", – сказано в сообщении.

Le Parisien пишет, что Макрон обратится к французам уже в четверг, 5 декабря, в 20:00.

Как сообщал OBOZ.UA, предложения о недоверии правительству Франции были выдвинуты после того, как премьер-министр Мишель Барнье использовал конституционный маневр, чтобы обойти парламент и протянуть финансовый законопроект о социальном обеспечении.

То, что депутаты в конце концов поддержали это решение о недоверии, было ожидаемо, так как левая коалиция "Новый народный фронт" и ультраправый "Национальный фронт", которые имеют большинство в парламенте, заранее объявили, что будут голосовать за него.

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