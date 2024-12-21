Премьер Испании признался, отправит ли его страна войска в Украину

Премьер-министр Испании Педро Санчес высказался по поводу возможности размещения военнослужащих его страны в Украине в рамках миротворческой миссии. По его словам, в Мадриде не планируют отправлять к нам своих военных.

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Об этом Санчес сказал, отвечая на вопросы Politico. "Мы не видим размещения испанских войск на украинской земле", – подчеркнул он.

Отметим, что речь идет о привлечении миротворцев уже после завершения войны. Эту идею активно продвигает президент Франции Эммануэль Макрон.

Западные союзники все чаще обсуждают вопросы размещения иностранных войск в Украине. Киев поддерживает такие действия, также есть позитив от некоторых лидеров по этому поводу. Некоторые страны, включая Латвию, Канаду, Эстонию и Литву, были готовы рассмотреть эту возможность. В Италии заявили, что их военные могут присоединиться к миссии только после завершения боевых действий в Украине.

Это непростой процесс, отметил президент Украины Владимир Зеленский. Война, к сожалению, еще не закончилась, однако для ее завершения делается все возможное, чтобы у нашей страны были сильные займы, сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что еще не время для публичного рассмотрения возможной отправки в Украину международного миротворческого контингента. Это как "прыгать далеко вперед того места, где мы сейчас", сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что идея размещения миротворческих сил в Украине пока преждевременна для обсуждения. Этот вопрос не поднимался на встрече лидеров Европейского Союза, а подробные дискуссии об архитектуре безопасности возможны только после завершения боевых действий.

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