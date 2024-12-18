'Это как прыгать далеко вперед': Хили расставил точки над 'i' по поводу отправки в Украину британских миротворцев

Для публичного рассмотрения возможной отправки в Украину международного миротворческого контингента еще не время. Это как "прыгать далеко вперед того места, где мы находимся на данный момент".

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Соответствующее заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Хили в блиц-интервью "Укринформу", отвечая на вопрос, поддерживает ли Лондон направление в нашу страну международного военного контингента. В среду, 18 декабря, Хили приехал с визитом в Киев, где встретился с главой МО Украины Рустемом Умеровым.

"Этот вопрос значительно опережает давление, с которым вы сталкиваетесь сейчас", – считает британский министр.

Именно поэтому на переговорах с Умеровым основными темами была "военная помощь, которую мы оказываем и будем усиливать, координация с другими международными союзниками, которую может усилить Великобритания, а также некоторые долгосрочные планы".

"И мы всегда будем пытаться вместе реагировать на неотложные потребности Украины, планировать вместе и стоять с вами бок о бок", – подытожил руководитель оборонного ведомства Соединенного Королевства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 декабря стало известно, что британское правительство выделило 35 млн фунтов стерлингов (почти 44,4 млн долларов) на восстановления энергосистемы Украины и поддержки малозащищенных слоев украинского населения. Соединенное Королевство также ввело санкции в отношении России.

– В ноябре власти Великобритании расширили санкции против "теневого флота" России.

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