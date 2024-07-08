Премьер Индии Моди прибыл с визитом в Москву: запланированы переговоры с Путиным

В понедельник, 8 июля, премьер Индии Нарендра Моди прибыл с визитом в Москву. Там у него запланированы переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом пишет Hindustan Times. Ожидается, что он поднимет вопрос досрочного освобождения граждан Индии, которые были "введены в заблуждение" для службы в армии страны-агрессора РФ.

Следует отметить, что это первый визит Моди в Россию за последние пять лет. В 2019 году он участвовал в экономическом саммите в городе Владивостоке.

Несколько дней назад премьер-министр Индии Нарендра Моди не приехал на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходивший в Казахстане. Вместо него участие в мероприятии принимал министр иностранных дел Субрахманьям Джайшанкар.

По прибытии в московский аэропорт Моди встретил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Визит индийского премьера в Москву продлится два дня. Далее он отправится в Австрию.

Напомним, что по оценкам Индии, от 30 до 40 ее граждан уже могут служить в рядах оккупационной российской армии. Также известно о гибели во время войны РФ против Украины по меньшей мере четырех индийцев.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 6 июня провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава государства поздравил Моду с победой его партии на парламентских выборах в стране и пригласил его посетить Украину.

Вскоре политики встретились в Италии, где обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений между Индией и Украиной и расширение торговли, особенно в контексте функционирования Черноморского экспортного коридора.

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