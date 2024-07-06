Моди во время визита в Россию будет просить освободить индийцев из армии РФ – Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на следующей неделе приедет с рабочим визитом в Москву. Ожидается, что он поднимет вопрос досрочного освобождения граждан Индии, которые были "введены в заблуждение" для службы в армии страны-агрессора РФ.

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Соответствующее заявление в пятницу, 5 июля, сделал министр иностранных дел Индии Виней Кватра. Об этом пишет Reuters.

По оценкам Индии, от 30 до 40 ее граждан уже могут служить в рядах оккупационной российской армии. Также известно о гибели во время войны РФ против Украины по меньшей мере четырех индийцев.

"За последние несколько месяцев стало известно о нескольких случаях, когда индийцев заманили в Россию обещанием прибыльной работы или образования, и они закончили на фронте, воюя против Украины, и в мае индийская полиция арестовала четырех людей, связанных с сетью торговли людьми, что стоит за этой схемой", – говорится в сообщении.

Именно это и побудило правительство Моди призвать к немедленному прекращению такой вербовки и быстро освободить граждан Индии от службы в российской армии.

"Были приложены все усилия, чтобы граждане Индии вернулись как можно скорее", – сказал Кватра, добавив, что 10 индийцев уже вернули домой.

Напомним, что ранее стало известно, что Нарендра Моди посетит Россию 8-9 июля, где проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 6 июня провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава государства поздравил Моди с победой его партии на парламентских выборах в стране и пригласил его посетить Украину.

Вскоре политики встретились в Италии, где обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений между Индией и Украиной и расширение торговли, особенно в контексте функционирования черноморского экспортного коридора.

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