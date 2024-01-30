Представители США и Китая обсудили российскую агрессию против Украины – Белый дом

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Среди вопросов, которые они подняли, была и война РФ против Украины.

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Об этом во время брифинга в понедельник, 29 января, сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что переговоры между Вашингтоном и Пекином были "конструктивными".

"Стороны провели конструктивные дискуссии по глобальным и региональным вопросам, в том числе по поводу войны России против Украины, Ближнего Востока, КНДР, Южнокитайского моря и Мьянмы", – сказал Кирби.

Представитель Белого дома также отметил, что Салливан и Ван И обсудили возобновление коммуникаций между военными Китая и США, вызовы искусственного интеллекта и борьбу с незаконным наркотрафиком.

Как писал OBOZ.UA, ранее сообщалось, что США и Китай намерены возобновить переговоры на уровне топ-дипломатов по "внутреннему каналу". В Таиланде была запланирована встреча китайского министра иностранных дел Ван И и советника по национальной безопасности Штатов Джейка Салливана.

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