Главные дипломаты США и Китая в скором времени проведут закрытые переговоры в Таиланде – FT

Соединенные Штаты Америки и Китай намерены возобновить переговоры на уровне топ-дипломатов по "внутреннему каналу". В Таиланде якобы запланирована встреча китайского министра иностранных дел Ван И и советника по национальной безопасности Штатов Джейка Салливана.

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Об этом в четверг, 25 января, сообщило издание The Financial Times с ссылкой на источники. Речь идет про частную встречу дипломатов, на станет первой встречей представителей Вашингтона и Пекина после того, как в Сан-Франциско в ноябре 2023 года глава Штатов Джо Байден встретился с главой Китая Си Цзиньпином.

Как пишут журналисты, Салливан и И в рамках подготовки к встречи лидеров провели два раунда секретных переговоров. Первая из встреча состоялась в Вене, а вторая на Мальте. По словам американских чиновников, этот канал коммуникации был успешным и проходил без лишнего внимания прессы.

В материале напомнили, что официальные лица США и Китая в прошлом году возобновили встречи на высоком уровне. Эти встречи призваны смягчить напряженность из-за разногласий по поводу Тайваня, а также после того, как китайский шпионский воздушный шар пролетел над территорией Америки.

Эти факты привели отношения Пекина и Вашингтона к самому низкому уровню с момента установления дипломатических связей в 1979 году.

Журналисты пишут, что одним из самых спорных вопросов между США и Китаем остается Тайвань. В Вашингтоне обеспокоены военной активностью Пекина вокруг Тайваня. Также там пристально следят за тем, как Пекин будет реагировать на ситуацию, пока Лай Чинг-те, который победил на президентских выборах на Тайване, готовится к инаугурации.

Как сообщал OBOZ.UA, состоявшаяся в Сан-Франциско 15 ноября встреча главы Китая и президента США положила начало новому этапу в отношениях между Пекином и Вашингтоном. В ходе переговоров Си Цзиньпин отметил важность сотрудничества и определил сферы, где обе страны могут успешно взаимодействовать.

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