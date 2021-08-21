Представитель ЛГБТ – о жизни в Афганистане при талибах: могут убить, не сходя с места

В Афганистане представители ЛГБТ-сообщества и раньше подвергались преследованиям – их могли арестовать и отдать под суд. Теперь же, когда власть в стране захватили исламисты "Талибана", людям гомосексуальной ориентации грозит смерть.

Как рассказал в интервью BBC 21-летний Абдул (имя изменено в целях безопасности), талибы придерживаются радикально консервативной трактовки шариата (свод мусульманских правил, основанных на Коране). Согласно ей влечение к лицам своего пола карается смертью.

По словам парня, если кто-то сообщит террористам о его ориентации, его могут убить "немедленно и не сходя с места". Он добавил, что в вопросах ЛГБТ талибы не согласны идти на какие-либо компромиссы.

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Абдул рассказал, что он уже несколько дней не выходит из дома, хотя до перехода Афганистана под контроль боевиков планировал в это время сдавать выпускные экзамены в университете. Кроме того, парень теперь не может встретиться со своим партнером и друзьями.

Со своим парнем он познакомился три года назад в бассейне. При этом свои отношения и предпочтения Абдулу приходится скрывать как от властей, так и от своей семьи и близких. Он считает, что узнай его родные о его принадлежности к ЛГБТ, они могли бы его избить или даже убить.

По мнению Абдула, у него теперь "нет будущего". Парень также признался, что уже не раз думал покончить жизнь самоубийством и пожаловался на депрессию.

"Я не думаю, что мне удастся завершить образование. Я потерял связь с друзьями и не знаю, хорошо ли все с ними. Мой партнер застрял со своей семьей в другом городе. Я не могу поехать к нему, он не может приехать сюда", – сказал Абдул.

Сейчас он ищет способы выбраться из Афганистана при помощи международных правозащитников. К примеру, в Великобритании обещали принять у себя 20 тысяч беженцев, которым нужно подать заявку. В то же время, британское благотворительное общество Stonewall, отстаивающее права ЛГБТ, призвало свое правительство помочь афганцам выжить и переехать в безопасное место.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 2001 году талибы официально выступали против любых гомосексуальных связей. При этом известно о ряде случаев, когда между полевыми командирами террористов случались перестрелки из-за их молодых любовников.