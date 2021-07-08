Председатель жюри Каннского фестиваля Спайт Ли назвал Путина и Трампа 'гангстерами, которые правят миром'

Председатель жюри 74-го Каннского кинофестиваля, режиссер Спайк Ли назвал президента России Владимира Путина и экс-0президента США Дональда Трампа гангстерами, у которых нет ни морали, ни совести. К таким же преступникам Ли также причислил и президента Бразилии Жаира Болсонару.

С таким заявлением Спайк Ли выступил во время пресс- конференции с полным составом жюри в Palais des Festivals по случаю открытия Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Председатель жюри, отвечая на эмоциональный вопрос грузинской журналистки об угнетении Россией ее страны, сказал:

"Этим миром правят гангстеры – агент Оранж (Дональд Трамп), бразильский парень (президент Жаир Болсонару) и Путин. Они гангстеры и будут делать то, что хотят. У них нет ни морали, ни угрызений совести. И мы должны выступить против таких гангстеров ".

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К слову, "агент Оранж" - название смеси синтетически синтезированных дефолиантов и гербицидов, которую применяли американские войска во время войны во Вьетнаме, чтобы вызвать эффект опадания листьев в непролазных джунглях этой страны. Как оказалось позже, вещества, входившие в состав смеси, вызывают мутации и необратимые изменения в организме людей, контактировавших с этими химикатами.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 6 июля, во Франции стартовал 74-й Каннский кинофестиваль. На красной дорожке торжественной церемонии кинофестиваля появились многие мировые знаменитости.

Церемония открытия 74-го Каннского кинофестиваля запомнилась многим поклонникам не только яркими нарядами звезд, но и смелыми курьезами.