'Предохранитель в ружье уже снят': сестра Ким Чен Ына признала провокацию КНДР и пригрозила Сеулу

Сестра северокорейского диктатора Ким Ё Чен в очередной раз пригрозила Южной Корее "полным уничтожением". По ее словам, именно Сеул якобы ведет к конфронтации и угрожает КНДР.

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В то же время она признала, что накануне Северная Корея устроила провокацию у берегов Южной Кореи. Об этом сообщают государственные СМИ КНДР.

Ким Ё Чен признала, что в течение 5-6 января армия КНДР провела артиллерийские стрельбы вблизи границы с Южной Корее, выпустив сотни боеприпасов в море вблизи приграничного острова Ёнпхёндо. Сестра диктатора назвала эти действия "обманной операцией".

По ее словам, цель артиллерийского огня вблизи границ Южной Кореи заключалась в оценке практической разведывательной способности южнокорейских военных. При этом она добавила, что КНДР якобы выпустила не артиллерийские снаряды, а "взрывчатое вещество, имитирующее шум 130-миллиметрового орудия".

В то же время Ким Ё Чен пригрозила Южной Корее военной конфронтацией. По ее словам, северокорейская армия якобы уже находится в боевой готовности.

"Еще раз уточняю одну вещь: предохранитель у ружья нашей армии уже снят. Как мы уже заявили, наша армия нанесет немедленный огневой удар по военным преступникам Республики Корея в случае малейших провокаций с их стороны", – выдала Ким Ё Чен.

Сестра диктатора добавила, что "упрямство и неуступчивость" Сеула повлекут за собой "невозвратимые бедствия". При этом она цинично назвала армию Южной Кореи "военными преступниками".

"Непрерывное проявление неуступчивости с такими словами, как так называемый принцип реагирования – "незамедлительно, мощно и до конца", который военные преступники чаще твердят в последнее время, может привести к моментальной гибели, принудительной смерти и концу. Просчет, ошибочное предположение, упрямство и неуступчивость повлекут за собой невозвратимые бедствия", – заявила сестра северокорейского диктатора.

Напомним, Северная Корея 5 января выпустила около 200 артиллерийских снарядов в море вблизи приграничного острова Ёнпхёндо в Южной Корее. Жителям острова было приказано эвакуироваться в убежища.

Ранее в США заявили, что КНДР передала России более тысячи контейнеров с артиллерийскими снарядами, что подтверждается спутниковыми фото. В Белом доме также отмечали, что правительства РФ, Китая и КНДР углубляют сотрудничество на фоне своего недовольства миропорядком.

Как сообщал OBOZ.UA, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 4 января рассказал, что РФ получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход санкций и уже использовала их во время последних атак на Украину.

В связи с этим США намерены созвать заседание Совбеза ООН из-за незаконной передачи России оружия из Северной Кореи и Ирана и ужесточить санкции против этих стран. По словам Кирби, покупка Москвой баллистических ракет у КНДР – нарушение многих резолюций Совбеза ООН.

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