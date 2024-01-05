США обещают наказать КНДР и Иран за поставку России баллистических ракет: созовут Совбез ООН

Соединенные Штаты Америки созовут заседания Совета безопасности Организации Объединения наций из-за незаконной передачи России баллистических ракет из Северной Кореи и вооружения из Ирана. Также Вашингтон ужесточит санкции против этих стран.

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Об этом сказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг 4 января, передает Укринформ. Американский чиновник напомнил, что покупка Москвой баллистических ракет у КНДР – нарушение многих резолюций Совбеза ООН.

Кремль должен понести наказание за пренебрежение своими обязательствами, подчеркнул Кирби.

Также он анонсировал новые санкции против тех, кто способствует передаче оружия России. Представитель Белого дома напомнил, что кроме КНДР оружие России передает Иран. В частности, Тегеран передал оккупантам ударные беспилотники для ударов по городам Украины, а также планирует продать баллистические ракеты.

По словам Кирби, у Штатов сейчас нет подтверждений, что передача ракет уже состоялась, однако, по оценкам разведки, Москва планирует закупить иранские ракетные комплексы.

"Мы продолжим обнародовать информацию и разоблачать эти соглашения с оружием, потому что не можем позволить другим государствам скрыто помогать российской военной машине", – подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби также отметил, что наиболее эффективным ответом со стороны Вашингтона должно быть обеспечение Украины комплексами ПВО. Он призвал Конгресс как можно скорее одобрить запрос на дополнительное финансирование.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Белом доме проинформировали, что РФ получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход международных санкций и использует их в войне с Украиной. Во время последних атак на нашу страну Москва использовала, в частности, и северокорейскую "баллистику".

– Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США заявило, что Россия собирается приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности. Такой импорт усилит способность Москвы уничтожать инфраструктуру Украины.

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