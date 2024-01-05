Выпустила сотни снарядов: КНДР обстреляла море у границы с Южной Кореей, жителей острова вблизи эвакуируют

Северная Корея в пятницу, 5 января, выпустила около 200 артиллерийских снарядов в море вблизи приграничного острова Ёнпхёндо в Южной Корее. Жителям острова было приказано эвакуироваться в убежища.

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Снаряды были выпущены к северу от Ёнпхёндо, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) в сообщении для журналистов. "В результате ни нашему народу, ни вооруженным силам не было нанесено никакого ущерба, а точка, где они упали в воду, – это северная часть NLL (Северной пограничной линии. – Ред.)", – заявили в JCS.

Согласно заявлению южнокорейского минобороны, в ответ на действия КНДР Южная Корея с 15:00 (8:00 по Киеву) провела военные учения вблизи западной морской границы.

Южная Корея ответит решительно и тем же в соответствии с политикой, которую правительство проводит в отношении провокаций Северной Кореи, заявил министр обороны Шин Вонсик.

Жителям Ёнпхёндо было приказано эвакуироваться в убежища, сообщил Bloomberg представитель округа. Приказ об эвакуации был отменен около 15:40 (8:40 по Киеву).

Обстрел произошел после того, как США и Южная Корея завершили свои первые совместные военные учения в Почхоне, к северу от столицы Сеула. Они продолжались неделю, начиная с 29 декабря, и были направлены на укрепление оперативного потенциала альянса, говорилось в заявлении минобороны Южной Кореи в четверг.

В ноябре 2010 года остров с населением около 2000 человек, включая сотни военных, подвергся первому после Корейской войны (1950-1953) нападению КНДР на южнокорейскую землю. Тогда Северная Корея обстреливала цели более часа, вследствие чего погибли двое мирных жителей и двое морских пехотинцев. Также были повреждены почти 300 построек, горели лесные массивы.

На прошлой неделе на встрече высокопоставленных партийных чиновников глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР "больше не должна совершать ошибку", рассматривая Южную Корею в качестве партнера по воссоединению, поскольку Сеул объявил Пхеньян "главным врагом".

Как отмечает Bloomberg, на торгах в Сеуле в пятницу выросли акции оборонного сектора. Акции Huneed Technologies, производителя оборудования военной связи, выросли на 4%, а производителя бронетехники Firstec Co. – на 1,5%.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США заявили, что КНДР передала России более тысячи контейнеров с артиллерийскими снарядами, что подтверждается спутниковыми фото. В Белом доме также отмечали, что правительства РФ, Китая и КНДР углубляют сотрудничество на фоне своего недовольства миропорядком.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 4 января рассказал, что РФ получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход санкций и уже использовала их во время последних атак на Украину.

США намерены созвать заседание Совбеза ООН из-за незаконной передачи России оружия из Северной Кореи и Ирана и ужесточить санкции против этих стран. По словам Кирби, покупка Москвой баллистических ракет у КНДР – нарушение многих резолюций Совбеза ООН.

По данным Bloomberg, с августа 2023 года Северная Корея поставила РФ более миллиона артиллерийских снарядов, а также нескольких своих инструкторов. Для транспортировки армия РФ использует порт Дунай неподалеку от Владивостока.

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