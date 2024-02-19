Правительство Венгрии отказалось принимать делегацию прибывших в Будапешт сенаторов США: в WP узнали подробности

В воскресенье, 18 февраля, делегация сенаторов США из двух партий совершила официальный визит в столицу Венгрии. Они призвали правительство страны немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.

Однако, по информации The Washington Post, члены венгерского правительства отказались встречаться с сенаторами. Это решение разочаровало членов делегации.

"Со вступлением Швеции в НАТО Венгрия и ваш премьер-министр окажут большую услугу свободолюбивым народам мира", – заявил сенатор-республиканец Том Тиллис во время пресс-конференции в посольстве США в Будапеште.

Сенатор-демократ Джина Шахин выразила разочарование тем, что ни один представитель венгерского правительства не встретился с делегацией, но она остается оптимистично настроенной и надеется, что вопрос о вступлении Швеции будет внесен на ратификацию, когда венгерские законодатели снова сойдутся на заседании 26 февраля.

В то же время сенатор-демократ Крис Мерфи характеризует отказ правительства Орбана от встречи как "странный и тревожный".

Министр иностранных дел Венгрии, Петер Сиярто, в пятницу поздравил визит сенаторов, но в то же время отметил, что "не стоит пытаться оказывать на нас давление, потому что мы суверенная страна".

Следует отметить, что Венгрия остается единственной из 31 стран-членов НАТО, еще не ратифицировавшей заявку Швеции.

Сенаторы анонсировали свое намерение внести в Конгресс общую резолюцию, которая осуждает смещение от демократии в Венгрии и призывает правительство премьер-министра Виктора Орбана отказаться от блокирования трансатлантической интеграции Швеции.

В тексте резолюции сенаторы подвергли критике сближенность Орбана с Россией и Китаем. Также в ней отмечается, что Венгрия открыла свои границы для украинских беженцев, которые ищут спасения от агрессии РФ, но в то же время она "противостоит и ослабляет санкции Европейского Союза против Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что власти Венгрии заблокировали утверждение 13-го пакета санкций Европейского Союза (ЕС) против страны-террористки России. Страна не согласилась с новыми мерами из-за наличия в списке китайских компаний. На заседании послов ЕС Венгрия была единственной страной, не поддержавшей 13-й пакет санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдал, что Украина должна стать буферной зоной между Россией и странами Запада. Мол, РФ никогда не примет наше государство как члена ЕС и НАТО, и будет уничтожать его снова и снова.

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