Правительство Франции ищет средства, чтобы профинансировать новый пакет помощи Украине: в Bloomberg объяснили, почему возникли проблемы

Правительство Франции ищет средства для финансирования нового пакета помощи для Украины после решения о масштабном сокращении расходов страны. Найти предстоит около 3 млрд. евро: именно такой должна быть стоимость нового пакета.

В частности, правительство Франции может поручить ряду министерств перенаправить средства и найти способы сэкономить средства для оплаты вооружений, в частности ракет и артиллерии. Об этом сообщает Вloomberg.

Затруднения с финансированием военной помощи Украине у французского правительства возникли после снижения прогноза по ВВП Франции на 2024 год и связанной с этим необходимости сэкономить около 10 млрд евро. Так правительство Франции надеется выполнить обязательства по сокращению дефицита бюджета на фоне обещанной помощи фермерам, устраивающим протесты против роста цен и дешевого импорта.

Совместить решение внутренних проблем с помощью Украины французское правительство может попытаться, поручив министерствам обороны, иностранных дел и финансов перенаправить деньги и найти возможности сэкономить средства для оплаты оружия для Украины, начиная от ракет до артиллерийских систем. Об этом, утверждает издание, сообщили источники, приближенные к правительству Франции. Говорили они на условиях анонимности, поскольку окончательное решение пока еще не принято, продолжаются обсуждения возможных путей выхода из сложившейся ситуации.

Вloomberg добавляет, что Франция часто критикуется в недостаточной помощи Украине на фоне того, что делают ее партнеры по ЕС и НАТО. Причиной обвинений в значительной степени является отсутствие прозрачности такой помощи со стороны Франции.

В официальном Париже отдают себе отчет, к каким серьезным последствиям может привести острая нехватка боеприпасов, от которой страдает к завершению второго года полномасштабной войны с Россией украинская армия. Однако правительство страны пытается изыскать средства на финансирование пакета помощи без необходимости вносить изменения в бюджет.

"Один из собеседников добавил, что 400 миллионов евро, выделенных на финансирование вооруженных сил до 2027 года, не включают возможности для дополнительной помощи, что усложняет задачу", – добавляет издание.

В общей сложности, напоминает Вloomberg, на помощь Украине Франция потратила около 3,8 млрд евро. В пакеты помощи, полученные Украиной, входили, в частности, ракетные комплексы SAMP-T, самоходные гаубицы Caesar, бронемашины АМХ 10 и ракеты SCALP.

Напомним, 16 февраля президенты Украины и Франции подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Оно рассчитано на 10 лет, и, как отмечается, будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. В рамках соглашения Париж дополнительно выделит 3 млрд. евро на военные нужды Украины в течение 2024 года. Именно поиском средств для выполнения этих обязательств сейчас и занимается французское правительство.