'Правила одни для всех': президент Чехии отреагировал на антиукраинские призывы из-за ряда резонансных преступлений

Президент Чехии Петр Павел призвал чехов не провоцировать агрессию против украинцев. Именно так он отреагировал на антиукраинские призывы из-за ряда резонансных преступлений.

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Об этом Павел написал в Twitter. Он подчеркнул, что насилие и агрессия не имеют национальности.

"С большой тревогой воспринимаю информацию о жестоких нападениях на двух молодых женщин. Несомненно, даже если им удастся восстановиться физически, травма и шрамы на душе останутся. Желаю сил пострадавшим и их семьям", – написал Павел.

К слову, Петр Павел как президент Чехии впервые приехал в Киев 28 апреля 2023 года. Он объявил, что его государство хочет развивать оборонное сотрудничество с Украиной сразу по шести направлениям.

Также во время визита в Украину Павел заявил, что больше всего для успешной обороны ВСУ нужны боеприпасы. Чехия вместе с союзниками будет искать пути решения этой проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Павел приехал в Киев вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. В столице нашего государства, когда политики находились в гостинице, их застала воздушная тревога. Президентам вместе с охраной пришлось прятаться в бомбоубежище.

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