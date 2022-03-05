На фоне планомерного уничтожения путинскими пилотами-преступниками украинских городов Германия преодолела однобокий пророссийский комплекс неполноценности, который абсолютно не учитывал более 5 миллионов жертв нацистов на территории Украины во время Второй мировой войны. Министерство экономики Германии объявило о масштабной военно-технической помощи Украине – поставках 2700 переносных зенитно-ракетных комплексов.

И тут разразился скандал. Страна, являющаяся одним из крупнейших производителей современного высокоэффективного оружия, решила "отмазаться" поставками советских ПЗРК Стрела, подлежащих утилизации.

На факультете твердотопливных ракет мы изучали комплекс 9К32М Стрила-2М (классификация НАТО SA-7В Grail) как современный и эффективный. Было это в конце 70-х годов прошлого столетия!

Сейчас представители немецких властей пытаются оправдываться и утверждают, что около 2000 тысяч ржавых ракет в заплесневевших боксах из бывших складов армии ГДР все же пригодны для использования.

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Должен сказать, что никакой дымовой завесой вонь от этой позорной истории не перебить.

Все 2700 ПЗРК были произведены по советской лицензии между 1982 и 1987 на предприятии VMZ в болгарском Сопоте. В 1992 году (30 лет назад!) производство этих ракет вообще было прекращено. Ракета имеет тепловую головку самонаведения, в которой захват цели обеспечивается фоторезистором, жизненный цикл которого не превышает 13 лет.

То есть, эти ракеты уже более 20 лет небоеспособны. Такая ракета с коррозией корпуса и неизвестным состоянием твердого топлива если не взорвется в руках оператора, то полетит в неизвестном направлении.

Видимо, немецким властям не хватило долгих восьми лет, чтобы определиться, с кем они – с кремлевским Гитлером или с украинским народом. Сколько еще ждать?

PS Эта история имеет параллельное измерение. В настоящее время по странам бывшего Варшавского договора бродят международные оружейные дельцы. Они пытаются массово скупать весь залежавшийся советский хлам и поставлять его в истекающую кровью Украину по цене нового оружия. К сожалению, среди них есть и украинские оружейные мародеры, совсем недавно покинувшие властные кабинеты.

Хочу, чтобы они знали – мы это знаем и никогда не простим.