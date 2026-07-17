Сейчас тысячи людей испытывают примерно то же, что другие тысячи людей испытывали до этого уже несколько раз. Начиная с 19-го года и включая другие годы. Если бы те, кто предвидел ситуацию немного заранее, каждый раз опускали руки, последствия для нас были бы очень плачевными.

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Мы не можем себе позволить останавливаться и делать хуже то, что мы делали.

Те, кто со мной хоть немного знаком, знают, что я категорически за то, чтобы использовать людей там, где они максимально эффективны.

Мы все в заложниках войны. Мы все в заложниках выборов 2019 года со всеми минусами и плюсами (такие тоже есть).

Самое глупое, что можно сейчас сделать, – это обидеться на фамилию и остановиться в работе над победой Украины. У каждого с 22 года было много поводов обидеться, сдаться, опустить руки. Но нужно собраться и продолжать работать.

И да, я не знаю, что будет дальше с Федоровым. Возможно, будет создано какое-то агентство по новейшим военным технологиям с правом работы в полевых условиях. Может, предложат вернуться на должность в Министерстве обороны, и все (ВСЕ СТОРОНЫ) проанализируют свои ошибки. Не знаю.

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Но я знаю одно. Худшее, что может сейчас случиться, – это довести стороны до такого состояния, когда существующий потенциал и наработки (там есть и преувеличения, но есть и очень удачные и полезные решения, которые просто трудно масштабировать из-за непонимания системы), который собрал Федоров, начнет уничтожаться теми, у кого больше власти. Очень много примеров при этой власти, когда вчерашние друзья становились врагами.

Так вот, самое худшее развитие событий сейчас – это обострение до точки невозврата.