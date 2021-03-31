В Грузии устроили "восстание" из-за прилетевшего пропагандиста Познера. Фото и видео

Дарья Дурова Мир 01:22, 1.04.2021

В Грузии поднялся скандал из-за прибытия 31 марта российского журналиста Владимира Познера в Тбилиси, чтобы отпраздновать там день рождение.

В городе даже провели акцию протеста. В результате россиянин через полицейский коридор покинул ресторан отеля Vinotel, где отдыхал вместе с друзьями. Об этом сообщил портал publika.ge (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Познер в канун своего 87-летия прибыл в грузинскую столицу вместе с представителями российского шоу-бизнеса и СМИ. Он прилетел на частном самолете и устроил массовое мероприятие несмотря на карантин.

Познер в Тбилиси
akhalitaoba.ge
Познер покидает ресторан
Скрин видео

"Они были идентифицированы, а часть из них оштрафована", – сообщил журналистам начальник местного управления патрульной полиции Важа Сирадзе. Он пояснил, что "нужно время, чтобы оштрафовать человека".

В полиции подчеркнули, что на всех, кто нарушил постановление правительства, будет наложен штраф в размере 2000 лари (16,3 тыс. гривен). Самому отрелю и ресторану выписали штраф на 10 000 лари (81,8 тыс. гривен).

В Грузии устроили "восстание" из-за Познера
Twitter / Made_in_Georgia

Массовое недовольство граждан вызвано позицией пропагандиста, в частности, высказыванием Познера: "Абхазия никогда не станет частью Грузии".

Активисты забросали здание отеля, где остановились россияне, яйцами, пытались прорваться внутрь. На акцию активисты вышли с флагами.

Протест в Тбилиси
Twitter / Made_in_Georgia

Познер после "эвакуации" переехал в отель Rooms, но там люди также устроили протест. На асфальте у заведения появилась надпись: "Вон из Грузии".

Журналиста выгоняли из страны
Twitter / Made_in_Georgia

Среди участников акции была замечена один из лидеров грузинской оппозиции Елена Хоштария, передает МК.

Видео протестов:

Как писал OBOZREVATEL:

  • ранее Познер оправдал оккупацию Крыма и части Донбасса Россией. Он пояснил это тем, что РФ грозило присутствие войск НАТО на границе.

  • При этом Познер говорил, что россияне и украинцы не являются братскими народами, а отношения между ними еще долгие годы не будут эмоционально близкими. По его словам, тезис о "братских народах" является частью советской пропаганды.

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