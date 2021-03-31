У Грузії влаштували "повстання" через пропагандиста Познера. Фото та відео

У Грузії піднявся скандал через прибуття 31 березня російського журналіста Володимира Познера в Тбілісі, щоб відсвяткувати там день народження.

У місті навіть провели акцію протесту. Як наслідок, росіянин через поліцейський коридор покинув ресторан готелю Vinotel, де відпочивав разом із друзями. Про це повідомив портал publika.ge (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Познер напередодні свого 87-річчя прибув до грузинської столиці разом із представниками російського шоу-бізнесу та ЗМІ. Він прилетів на приватному літаку і влаштував масовий захід незважаючи на карантин.

Познер у Тбілісі akhalitaoba.ge

Познер залишає ресторан Скрин відео

"Вони були ідентифіковані, а частина з них оштрафована", – повідомив журналістам начальник місцевого управління патрульної поліції Важа Сірадзе. Він пояснив, що "потрібен час, щоб оштрафувати людину".

У поліції підкреслили, що на всіх, хто порушив постанову уряду, буде накладено штраф в розмірі 2000 ларі (16,3 тис. гривень). Самому отрелю і ресторану виписали штраф на 10 000 ларі (81,8 тис. гривень).

У Грузії влаштували "повстання" через Познера Twitter / Made_in_Georgia

Масове невдоволення громадян викликано позицією пропагандиста, зокрема, висловлюванням Познера: "Абхазія ніколи не стане частиною Грузії".

Активісти закидали будівлю готелю, де зупинилися росіяни, яйцями, намагалися прорватися всередину. На акцію активісти вийшли з прапорами.

Протест у Тбілісі Twitter / Made_in_Georgia

Познер після "евакуації" переїхав у готель Rooms, але там люди також влаштували протест. На асфальті біля закладу з'явився напис: "Геть із Грузії".

Журналіста виганяли з країни Twitter / Made_in_Georgia

Серед учасників акції була помічена одна з лідерок грузинської опозиції Олена Хоштарія, передає МК.

Відео протестів:

Як писав OBOZREVATEL: