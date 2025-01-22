'Позицию будет определять сам Трамп': эксперт объяснил, как назначение Рубио госсекретарем США может повлиять на поддержку Украины

Новый госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, несмотря на все его заявления по отношению к Украине, будет проводить политику президента Дональда Трампа. Его личную позицию, если она есть, можно не в расчет не брать.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал аналитик, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. Специалист назвал Марк Рубио "очень гибким в своих принципах человеком" и напомнил прошлое нового госсекретаря.

"Он в начале карьеры был центристом, даже сотрудничал с демократами. В 2016 году выдвигался на должность кандидата в президенты США, и во время праймериз они с Дональдом Трампом не подбирали слова для друг друга. Рубио в начале широкомасштабного вторжения поддержал Украину и назвал Путина убийцей", – отметил Александр Леонов.

Эксперт также напомнил, что Рубио в начале 2024 голосовал против помощи Украине на 61 миллиард долларов.

"По большому счету позицию в отношении Украины и Рубио, и спецназначенца по Украине Кита Келлога, и вице-президента Джея Венса будет определять сам Трамп. А сам Марк Рубио является ястребом по отношению к Ирану, Китаю и, очевидно, не имеет сантиментов к России (как, кстати, и Кит Келлог). Поэтому он как минимум не будет стараться сделать хорошо россиянам", – заверил господин Леонов.

Он считает, что Рубио будет придерживаться позиции, согласно которой конфликт должен быть заморожен, а возвращение наших территорий должно происходить дипломатическим путем. Однако специалист подчеркивает, что у Трампа, который и будет определять эту позицию, пока нет собственного мнения по поводу всех деталей такого пути прекращения войны

"А это достаточно важные вопросы и относительно предоставления Украине гарантий безопасности, в том числе вооружения и так далее. Мне кажется, что здесь могут быть положительные сдвиги, потому что с одной стороны сам Дональд Трамп говорил, что нужно усиливать украинскую армию, а с другой. стороны будет достаточно положительно восприниматься вопрос, например, размещения в Украине военных контингентов из стран Европы. И Рубио, и Трамп будут способствовать такому развития событий", – считает Леонов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рубио заявил, что завершение российско-украинской войны является одним из приоритетов администрации нового президента США, и ключевой задачей, стоящей перед Белым домом, является поиск такого решения, которое гарантировало бы, что война не вспыхнет за несколько лет. А обещание Трампа завершить войну России против Украины ляжет в основу дальнейшей политики США.

Также Рубио заявил, что в итоге каждая из воюющих сторон будет вынуждена пойти на уступки. Он аргументировал, что ни Россия, ни Украина не могут достичь максималистских целей в этом конфликте.

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