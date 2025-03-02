'Позитивно настроены': генсек НАТО рассказал о своих ожиданиях от саммита в Лондоне

На саммите в Лондоне 2 марта будут обсуждаться необходимость неотложной поддержки Украины, возможное соглашение о прекращении войны и увеличении расходов на оборону странами Европы.

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Об этом в воскресенье рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом саммита. "Очень положительно настроены на сегодняшнюю встречу в Лондоне", – написал он на своей странице в соцсети X.

Он также назвал три ключевых момента саммита:

– "Поддержите Украину сегодня. Всем в Европе нужно будет дать больше".

– "Мы все хотим мирного соглашения, и это должно продолжаться. Европа здесь действительно активизируется".

– "Чтобы НАТО оставалось сильным, Европа увеличит расходы на оборону", – написал Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта в Лондоне стартовал саммит европейских лидеров, посвященный вопросам безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины. Инициатором выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину и США вернуться за стол переговоров с европейцами. По его словам, обеспечение мира в Европе может являться элементом гарантий безопасности.

А премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом в Лондон заявил, что у стран Европы есть огромный потенциал, однако из-за разобщенности они полагаются не на собственную силу, а на США. Поэтому, по словам Туска, следует активизироваться и приложить усилия, чтобы обеспечить мир не благодаря капитуляции Украины, а благодаря своим оборонным возможностям.

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