Разгром "вагнеровцев" в Мали свидетельствует о том, что монополия российских частных военных компаний в Африке подходит к концу. Подобные ситуации происходят с российскими оккупантами в разных местах — Судане, Сирии, Мали, а также еще несколько событий, которые пока не получили огласки в СМИ.

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Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он также добавил, что ГУР готовит дальнейшие подобные мероприятия.

"Монополия российских ПВК в Африке подходит к концу, и появляются силы противодействия, которые могут ставить этих преступников на место", – заявил он.

По словам Юсова, разгром "вагнеровцев" в Мали также нанес имиджевые потери России.

"Об этом сегодня говорит весь мир. И бурная реакция и вой на болотах – этому подтверждение", – прокомментировал представитель ГУР.

В то же время представитель ГУР подчеркнул, что эти события имеют и военные последствия. После уничтожения "вагнеровцев" в Мали стало известно о опрокидывании туда дополнительных русских наемников из других частей Африки.

"Есть и военные последствия событий в Мали. Уже известно о опрокидывании туда дополнительных частей российских наемников и террористов из других уголков Африки. Это заставляет врага тратить дополнительные ресурсы, отвлекать силы и средства в защиту собственного контингента", – добавил Юсов.

В то же время, он не исключает возможности проведения других операций в Африке против представителей российских частных военных компаний.

"Сейчас это набирает обороты, и дальше будет больше", – отметил представитель ГУР.

Ранее сообщалось, что военное руководство страны-террориста России может вывести боевиков ЧВК "Вагнер" из Украины. Часть оккупантов могут передислоцировать после серьезных потерь НДС в Мали.

Армия Мали заявила о ликвидации русских боевиков. Позже выяснилось, что среди ликвидированных – российский командир, ведущий бои за Бахмут и Соледар, а также известный пропагандист РФ. Последнего, по данным Z-каналов, опознали на одном из видео с телами ликвидированных "вагнеровцев".

В результате разгрома "вагнеровцев" в Мали повстанцами потери этой ЧВК могут составлять более 80 человек убитыми. Еще примерно 15 наемников попали в плен.

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