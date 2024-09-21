Повышение уровня воды на Дунае: синоптики оценили уровень угрозы паводка. Карта

Шторм "Борис", пронесшийся по странам центральной и восточной Европы, вызвал мощные ливни: в бассейне Верхнего Дуная сформировался катастрофически высокий паводок, который может побить исторические рекорды. Превышены опасные отметки затопления в Чехии, Словакии и Венгрии.

Видео дня

Прохождение максимумов осеннего дунайского паводка ожидается в первой половине октября. Ситуацию оценили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Там описали текущую гидрологическую ситуацию на реке Дунай.

"Выпадение значительных, сильных и чрезвычайных осадков в бассейне Верхнего Дуная, особенно в суббасейнах его австрийских притоков и реки Морава (Чехия, Словакия), привело к формированию катастрофического высокого паводка, близкого к историческим максимумам с превышением опасных отметок затопления в Чехии, Словакии и Венгрии" , – говорится в сообщении.

Формируется паводок также на участках Дуная в Германии и Австрии.

"На немецком и австрийском участках Дуная формирование паводка началось 8-10 сентября с суточным повышением на 0,1-0,5 м. Пик паводка на Верхнем Дунае прошел 15-18 сентября высотой 6-8 метров над предпаводковыми уровнями, наблюдалось достижение наивысшего ІІІІ уровня опасности (красный) с затоплением значительных территорий населенных пунктов", – отметили в Укргидрометеоцентре.

Специалисты также отметили, что на Среднем Дунае (от Братиславы до Белграда) высота паводковой волны на 20 сентября составляет 5-7 метров.

Венгерские гидрологи прогнозируют, что максимумы на участке Дуная в центральной части Венгрии должны сформироваться в ближайшие 3 суток, а вот на юге Венгрии, на Сербии и румынском участке Среднего Дуная будут продолжаться в течение следующей недели.

"В целом, по состоянию на 20 сентября, волна паводка растянулась от венгерского города Эстергом до сербского Белграда. воды начались с 19 сентября и на украинском участке – на 0,1 м, без негативных последствий. В результате предпаводкового срабатывания водохранилищ у Железных Ворот (Джердап), отмечаются повышение и на Нижнем Дунае, в целом на 1,0-2,9 м. Повышение уровней воды началось с 19 сентября и на украинском участке – на 0,1 м, без негативных последствий . Прохождение максимумов осеннего дунайского паводка ожидается в первой половине октября", – резюмировали в Укргидрометеоцентре.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за аномального паводка в двух польских городах прорвало дамбы. Польское правительство объявило состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений и начало эвакуацию населения.