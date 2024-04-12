'Потребности являются критическими': Белый дом отреагировал на удары РФ по украинским электростанциям

Последние российские обстрелы и разрушение критически важных объектов энергетической инфраструктуры свидетельствуют о необходимости немедленно начать рассмотрение Конгрессом США законопроекта с поддержкой Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время последнего брифинга.

"Воздушные нападения на энергосеть Украины в последнее время свидетельствуют, что Владимир Путин продолжает пытаться сломать дух украинского народа и погрузить его во тьму", - отметила американка. Карин Жан-Пьер уточнила, что Украина нуждается в помощи и "эта потребность является критической".

"Россия нанесла удар по крупнейшей электростанции в Киеве; взрывы также прогремели на объектах электроэнергетики еще в пяти областях Украины. Президент Зеленский в последние дни часто говорит, что Украине нужно больше противовоздушной обороны и средств перехвата, чтобы защитить людей и критическую инфраструктуру против российских ракет и иранских дронов", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, это сигнал для действий законодателям из Палаты представителей. Напомним, что именно там остается законопроект, в котором есть запрос президента США на многомиллиардную помощь Украине. Правда, действовать, как отметила Карин Жан-Пьер, должен только один человек – спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"Палате представителей уже пора действовать, чтобы перейти к двухпартийному законопроекту о национальной безопасности, чтобы мы могли прислать Украине нужную ей противовоздушную оборону. Исправлюсь: действовать должен только спикер Палаты представителей, потому что мы знаем, что получим преимущественную поддержку и от республиканцев, и от демократов. Удары по Украине за последние 24 часа является еще одним ужасным напоминанием о необходимости действий", – отметила Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что Белый дом желает "увидеть принятым именно тот законопроект, что был принят подавляющим большинством в Сенате".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский и спикер Майк Джонсон провели телефонный разговор. Известно, что "Белый дом не был инициатором этих переговоров и не контролировал, что будет сказано".

Сам Джонсон после этого анонсировал "важные инновации" в пакете поддержки Украины. В частности, речь может идти о предоставлении помощи в кредит якобы с целью уменьшить беспокойство республиканцев. Именно поэтому Карин Жан-Пьер акцентировала, что нужно принимать оригинальный проект от Сената, а не "законопроект с важными инновациями".

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Последние российские обстрелы и поражения критически важных объектов энергетической инфраструктуры свидетельствуют о необходимости немедленно начать рассмотрение Конгрессом США законопроекта с поддержкой Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время последнего брифинга.

"Воздушные нападения на энергосеть Украины в последнее время свидетельствуют, что Владимир Путин продолжает пытаться сломать дух украинского народа и погрузить его во тьму", - отметила американка. Карин Жан-Пьер уточнила, что Украина нуждается в помощи и "эта потребность является критической".

"Россия нанесла удар по крупнейшей электростанции в Киеве ; взрывы также прогремели на объектах электроэнергетики еще в пяти областях Украины. Президент Зеленский в последние дни часто говорит, что Украине нужно больше противовоздушной обороны и средств перехвата, чтобы защитить людей и критическую инфраструктуру против российских ракет и иранских дронов", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, это сигнал для действий законодателям из Палаты представителей. Напомним, что именно там остается законопроект, в котором есть запрос президента США на многомиллиардную помощь Украине. Правда, действовать, как отметила Карин Жан-Пьер, нужен только один человек – представитель Палаты представителей Майк Джонсон.

"Палате представителей уже пора действовать, чтобы перейти к двухпартийному законопроекту о национальной безопасности, чтобы мы могли прислать Украине нужную ей противовоздушную оборону. Исправлюсь: действовать должен только спикер Палаты представителей, потому что мы знаем, что получим преимущественную поддержку от республиканцев и демократов. Удары по Украине за последние 24 часа является еще одним ужасным напоминанием о необходимости действий", – отметила Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что Белый дом желает "увидеть принятым именно тот законопроект, принятый подавляющим большинством в Сенате".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский и спикер Майк Джонсон провели телефонный разговор. Известно, что "Белый дом не был инициатором этих переговоров и не контролировал, что будет сказано".

Сам Джонсон после этого анонсировал "важные инновации" в пакете поддержки Украины. В частности, речь может идти о предоставлении помощи в кредит якобы с целью уменьшить беспокойство республиканцев. Именно поэтому Карин Жан-Пьер акцентировала, что нужно принимать оригинальный проект от Сената, а не "законопроект с важными инновациями".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!