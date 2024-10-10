'Поставляли и будем поставлять': Шольц сделал заявление о передаче оружия Израилю

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин в дальнейшем будет продолжать предоставление оружия Израилю, который ведет операцию в секторе Газа и на юге Ливана. Решение о том, что страна и дальше будет передавать ЦАХАЛ вооружение было приняло немецким правительством.

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Заявление Шольца во время дебатов в Бундестаге процитировало издание Tagesschau в четверг, 10 октября. По его словам, новые поставки состоятся в ближайшее время.

"Мы поставляли и будем продолжать поставлять оружие. Мы приняли в правительстве решения, которые также обеспечат скорое поступление новых поставок", – сказал канцлер ФРГ.

Ранее лидер немецкой партии ХДС Фридрих Мерц утверждал, что в течение нескольких недель и месяцев правительство ФРГ отказывалось предоставить разрешение на экспорт Израилю боеприпасов и запасных частей для танков. По его словам, "большое количество компаний" обратились с письменными документами, в которых говорится, что заявки на разрешения поданы, но федеральное правительство не обрабатывает их уже несколько месяцев.

В прошлом году объем экспорта составил 326,5 миллиона евро – в десять раз больше, чем в позапрошлом.

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что поддержка Германией права Израиля на самооборону не противоречит международному гуманитарному праву.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна борется на семи фронтах. Среди противников Иерусалима, в частности, поддерживаемая Ираном "Хезболла" на севере, ХАМАС в Газе, хуситы в Йемене, "террористы" на Западном берегу реки Иордан и шиитские ополченцы в Ираке и Сирии.