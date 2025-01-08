В Украине зарегистрировали первое лекарство из медицинского каннабиса: что известно

В Украине официальную регистрацию прошло первое лекарство на основе медицинского каннабиса – оральные капли испанского производства. Предварительно, они появятся в аптеках в начале 2025 года.

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Народная депутат Ольга Стефанишина отметила, что после принятия закона о легализации медицинского каннабиса прошел год. В течение этого времени была подготовлена законодательная база для внедрения соответствующих препаратов. Первый производитель уже зарегистрировал активный фармацевтический ингредиент, что позволит вскоре увидеть это лекарство в аптеках, передает сайт БФ "Пациенты Украины".

Кроме оральных капель, в продаже появятся жесткие капсулы, дентальные пасты и гели, формы которых были утверждены Минздравом в 2024 году. Определен перечень заболеваний, при которых врачи могут назначать лечение медицинским каннабисом. Это хроническая боль, болезнь Паркинсона, тошнота и рвота, вызванные химиотерапией, синдром Туретта, фармрезистентная эпилепсия, судорожные приступы у детей и анорексия в результате ВИЧ.

Исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко подчеркнула: пациентское сообщество настаивает на включении в этот список ПТСР.

"Пока мы смогли достичь, чтобы лекарство можно было назначать и при других состояниях по заключению врачебно-консультативной комиссии в больницах с научной базой. Это предоставит доступ к лечению большему количеству пациентов, которые в нем нуждаются", – сказала Иваненко.

Препараты на основе медицинского каннабиса будут отпускаться в аптеках по электронному рецепту врача на имя пациента. Аптеки, которые будут производить эти препараты, должны иметь лицензии на розничную торговлю, изготовление препаратов и оборот наркотических веществ.

Анна Глущенко, руководитель направления международных партнерств Украинской ассоциации медицинского каннабиса, сообщила: внимание направлено и на обучение наших медиков лечению медицинским каннабисом. Вместе с Академией НСЗУ готовится онлайн-программа, тренинги которой позволят врачам перенять современные методики от зарубежных коллег.

По оценкам Минздрава, около 6 миллионов пациентов в Украине нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на лето прошлого года, 43% украинцев выражали положительное отношение к легализации медицинского каннабиса, отрицательное – 16%. Еще 41% респондентов имел нейтральное или неопределенное отношение.

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