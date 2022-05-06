Посол в Ватикане объяснил, почему Папа Римский не едет в Украину

Папа Римский Франциск по-прежнему отказывается приезжать с официальным визитом в Киев, поскольку избегает категорического неприятия со стороны руководителей РПЦ МП. Кардинал пытается оставаться "дверью" между двумя враждующими странами, через которую можно будет принести мир.

Об этом в интервью "Радио НВ" рассказал посол Ватикана в Украине Андрей Юраш. Вместо самого епископа в Киев неоднократно приезжали его представители от Святого Престола, но приглашение лично к Папе актуальности не теряет.

"Мы каждый день на всех уровнях зовем Его святейшество на подконтрольные Украине территории. К этому призывают также послы из десятков дружественных нам стран. Они мне неформально говорили, что создан своеобразный дипломатический фронт, в котором при каждом случае каждому ответственному представителю Римской Курии говорят о том, что Украина ждет и Папа должен ехать", – подчеркнул Юраш.

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Напомним, что сам Франциск подчеркивал, что не видит возможности прибыть в украинскую столицу прежде, чем увидится с главой Кремля Владимиром Путиным. Таким образом он надеется сохранить "полезный нейтралитет" и принести заметный прогресс в отношения между Украиной и Россией.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– ежегодное крестное шествие в 2022 году, которое проходит в Ватикане на Страстную Пятницу, состоялось во главе с россиянкой и украинкой. Эта инсталляция, по задумке Папы, символизировала примирение двух враждующих стран;

– это вызвало настоящий международный скандал, особую критику перфоманс получил в Украине, народ которой истекает кровью от безумств фашиствующей России.