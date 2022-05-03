Папе Римскому, который хотел встретиться с Путиным, напомнили о приглашении в Украину

Папа Римский Франциск констатировал, что Москва проигнорировала все призывы Ватикана к прекращению войны. В свою очередь Украина подтверждает свою приверженность диалогу и в очередной раз возобновляет приглашение Святейшему Отцу совершить визит в Киев.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил в комментарии для OBOZREVATEL. Он отметил, что в МИД следят за развитием событий и готовы принять Папу в Киеве.

"Внимательно ознакомились с интервью Папы Франциска для итальянской Corriere Della Sera. Ценим, что Украина остается в центре его внимания.

Благодарны за усилия Папы Римского по установлению справедливого мира и остановке войны, которая никак не была спровоцирована Украиной, НАТО или любой третьей стороной", – сказал Николенко.

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Он отметил, что и для Понтифика, и для всего мира сейчас стало совершенно очевидно, что ни Россия, ни лично Путин не настроены на прекращение кровопролития на украинской земле.

"Верим, что добро непременно победит зло. Призываем Святейшего Отца продолжать молиться за украинцев и прилагать усилия ради мира в Украине", – сказал спикер МИД Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Папа Римский Франциск хотел встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным из-за полномасштабной войны, которую тот развязал против Украины. Однако ответа из Кремля не последовало.

Также Папа заявлял, что пока не планирует визит в Киев, потому что не видит в нем смысла. Он считает, что перед этим нужно встретиться с Владимиром Путиным в Москве.