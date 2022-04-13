В Риме разгорелся скандал из-за крестного хода, главными персонажами которого должны быть украинка и россиянка

Традиционный крестный ход в Страстную пятницу в Риме по задумке Ватикана пройдет при ключевом участии гражданок Украины и России, много лет проживающих в Италии. Это будет символический акт примирения двух враждующих стран, представленных в перфомансе как "братские народы".

Эта инициатива Папы Франциска возмутила украинцев. Как передают журналисты "ТСН", посол нашей страны в Ватикане Андрей Юраш указал, что будет обращаться к Святому Престолу с аргументацией того, что реализация задумки весьма затруднительна и будет иметь конкретные нежелательные последствия.

Также намерения понтифика раскритиковал и ведущий украинского телеканала Вадим Карпяк. Он заявил, что подобная трактовка политических и военных трудностей в Украине является в корне неверной и даже искажает суть самого Евангелия.

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"Эта идея ужасна. И тем, что обе женщины уже 20 лет уехали из своих стран и не имеют морального права представлять сограждан в такой чувствительной. И тем, что обе крестоносицы ведут разговоры о братских народах и надежде на крепкие отношения в будущем. Но самый большой страх у меня вызывает оторванность Святого Престола от реальности. Пытаться примирить насильника и его жертву в процессе изнасилования – это сверх моего понимания", – подчеркнул журналист на своем Facebook.

И светское общество, и духовенство Украины поддержало позицию Карпяка по данному вопросу. Подавляющее число граждан в разгар смертей, оккупации, мародерства и прочих ужасов кровопролитной войны не желают вести разговоры о примирении раньше, чем страна-агрессор окончательно не прекратит свои преступные действия и не отзовет армию захватчика с суверенных территорий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский Франциск осудил зверские убийства мирных жителей в Украине. Он также поцеловал национальный стяг Украины, присланный ему из города Буча, где сотни безоружных гражданских лиц, женщин и детей стали жертвами российских оккупантов.