Посол Украины поблагодарил правительство Туркменистана за гуммопомощь для украинских детей

Посол Виктор Майко вручил благодарственные письма от детских больниц Украины и выразил личную благодарность национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за оказанную весной 2023 года гуманитарную помощь почти на сумму 600 тыс дол.

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Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

Вручение состоялось во время торжественного мероприятия в г. Аркадаг с участием заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, членов правления Детского благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова и других должностных лиц.

В диппредставительстве напомнили, что в марте Детский благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова передал на нужды украинских детей гуманитарную помощь в размере 19 тонн на сумму около 600 тыс. дол. США, которая включала лекарственные, медицинские средства, продовольственную продукцию, детскую одежду и т.д.

"Украина сейчас переживает самый сложный период в своей истории, многие дети пострадали, и эта дружеская помощь очень своевременна и очень нужна. Благодарность в сердцах украинских детей за ту помощь, которую они получили, будет годами жить и развиваться, и они всегда будут помнить, что в Туркменистане есть друзья, которые говорят о них", – думают о них".

Майко передал правительству Туркменистана благодарственные письма, фотографии и видеоматериалы от украинских детей, специализированных детских больниц из разных уголков Украины и руководителей районных и областных администраций, в частности, генерального директора Национальной специализированной детской клиники "Охматдет", главного врача Белозерской больницы и других.

Заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана во время своего выступления подчеркнул, что на данном этапе отношения между странами базируются на взаимоуважении, равноправии и взаимном доверии.

"Оказанная украинским детям гуманитарная помощь Туркменистана является актом дружбы, символом приверженности туркменского народа исконным гуманным принципам", – отметил Мередов.

В посольстве сообщили, что Туркменистан выразил готовность и дальше оказывать гуманитарную помощь Украине.