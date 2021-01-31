Посол США в России выступил с заявлением о санкциях из-за Крыма

Соединенные Штаты Америки, а также страны Европейского союза не намерены ослаблять санкции, которые были введены против Российской Федерации из-за оккупации Крыма.

Об этом заявил посол США в России Джон Салливан. Комментарием он поделился в эфире канала "Дождь".

"Мы не будем, во всяком случае ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий", – сказал дипломат.

Он отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон "поддерживают такое решение проблемы". По их словам, оно справедливо для Украины и ее народа.

Также посол добавил, что США продолжат вести диалог относительно ситуации на Донбассе в разных форматах, в том числе "нормандском".

"Мы не достигли большого успеха за последние 6-7 лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению. К Украине, а также к Минским соглашениям власти США свой подход не изменили", – подытожил Салливан.

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