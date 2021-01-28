Зеленский активировал санкции против россиян, но список не обнародован

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России.

Соответствующий указ №29/2021 от 28 января обнародован на сайте главы государства. Сам санкционный список при этом не опубликован, а одно из решений Совета нацбезопасности и обороны – засекречено.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 января 2021 года "О внесении изменений в решение СНБО от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 года № 564-27т" (прилагается, тайно, без абзацев 14, 15, 16 – не тайно)", – сказано в документе.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Также Министерство иностранных дел проинформировало партнеров из Евросоюза, США и других стран о введении санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов рассказал временной поверенной в делах США в Украине Кристине Квин о 14 секторальных стратегиях нацбезопасности. Стороны среди прочего обсудили санкционную политику.